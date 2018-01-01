"Я до сих пор в трансе нахожусь": Игорь Саруханов прокомментировал "плагиат" в песне Пугачевой

Композитор и певец Игорь Саруханов прокомментировал премьеру песни Аллы Пугачевой "Я летала", похожей на написанную им ранее композицию. По его словам, автор песни взял куплет написанной 15 лет назад мелодии.

Напомним, что песня Пугачевой, исполненная на "Новогоднем огоньке" вызвала обвинения в плагиате. Припев песни похож на куплет "Придуманной любви" Саруханова.

"Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по-моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения. Это как называется? Воровство?". "Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь", - сказал он в комментарии РЕН ТВ.