МИД завил о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о недопустимости вмешательства в происходящее в Иране. Москва считает события внутренним делом Исламской республики, передает РИА Новости со ссылкой на источник в дипведомстве.

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В МИД выразили надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития: "Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку".

Как сообщало Накануне.RU, количество погибших в беспорядках увеличилось. По последним данным в ходе протестов погибли, как минимум, 12 человек. Глава Ирана Хасан Роухани пообещал, что "народ разберется" с бунтующим меньшинством.

Антиправительственные акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой, начались в четверг. Демонстрации проходили в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште.