Юрий Куклачёв подарил псалмы зекам-подросткам

Директор театра кошек Юрий Куклачёв выступил перед осужденными подростками Кировградской колонии. Артист подарил подросткам псалмы и поздравил их с Новым годом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Артист традиционно приезжает из года в год к ребятам, в канун праздника, чтобы поговорить с ними и поздравить их с праздником. Куклачёв рассказал ребятам о своём пути становлении, а также о значении религии в жизни каждого и какую роль она сыграла в его судьбе.

В подарок Куклачёв привёз осуждённым псалмы, которые он вручил каждому лично. Также Юрий Куклачёв показал воспитанникам видеозаписи своих старых выступлений и провёл уроки жонглирования.

Куклачёв пожелал ребятам скорейшего освобождения, и чтобы каждый нашёл своё любимое дело и задался целью в жизни.