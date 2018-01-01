В Московской области возбуждено уголовное дело из-за массового отравления детей в сауне

Сегодня в больницу Орехово-Зуево Московской области госпитализированы семь детей с диагнозом отравление парами хлорамина. Их состояние ухудшилось после отдыха в сауне в Подмосковье.

Как сообщили Накануне.RU в главном следственном управлении СК по Московской области, два ребенка попали реанимационное отделение, пятеро - в отделение детской хирургии.

В рамках проведенной проверки установлено, что 31 декабря 2017 г. компания знакомых, с которыми находились семь несовершенных детей, арендовали одну из саун в Подмосковьи для отдыха до утра 1 января 2018 г.

"В период нахождения в помещении сауны дети пожаловались родителям на ухудшения состояния их здоровья. У них началась рвота, рези в глазах, кашель и затруднение дыхания. Родителями было принято решения вызвать скорою медицинскую помощь", - сообщили следователи.

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, по факту оказания им услуг в сауне, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей ( ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается.