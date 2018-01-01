Пранкеры Вован и Лексус разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Пранкеры Вован и Лексус в новогоднюю ночь позвонили украинскому президенту Петру Порошенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Запись разговора они выложили на странице Вована в "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Когда пранкер представился Столтенбергом, Порошенко начал поздравлять его с Новым годом и Рождеством.

Разговор оборвался на моменте, когда пранкер посоветовал президенту не пить много водки и горилки.

Отметим, ранее пранкеры звонили Столтенбергу и представлялись Порошенко.