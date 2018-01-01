Введена в эксплуатацию вторая ветка нефтепровода "Мохэ-Дацин"

Китайская CNPC ввела в эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода "Мохэ-Дацин", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

В ноябре прошлого года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) завершила прокладку второй ветки нефтепровода "Мохэ-Дацин". Таким образом китайская сторона выполнила условия договора по завершению строительства дополнительной ветки нефтепровода в срок до 1 января 2018 г.

Ежегодно Китай может импортировать по этому нефтепроводу до 15 млн т нефти в год.