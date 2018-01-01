В последний день уходящего года свердловские правоохранители зарегистрировали 73 преступления

За прошедшие сутки, с 8 утра 31.12. 2017 г. до 8 утра 1 января, на территории Свердловской области зарегистрировано 73 преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции отмечают, что нарушений общественного порядка не допущено.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 48 преступлений Из них: пять фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 17 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, три факта мошенничества, три – незаконного оборота наркотиков, в том числе два сбыта.