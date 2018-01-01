Для россиян вступил в силу биометрический контроль на границе с Украиной

Для россиян, въезжающих на Украину, с 1 января вступил в силу биометрический контроль на границе, передает корреспондент Накануне.RU. При первом пересечении границы нужно будет сдать отпечатки 5 пальцев правой руки. При последующих визитах система будет сканировать 4 пальца.

Ранее анонсировалось, что граждане России, кроме биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой на Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в страну. Кроме того, сообщалось, что россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания на Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории.

Однако на Украине так и был определен орган, который отвечает за предварительную электронную регистрацию, а сам вопрос электронной регистрации не урегулирован на законодательном уровне. Поэтому с 1 января вступил в силу только биометрический контроль. При этом он заработал только на границе с Россией, а на границе с другим странами будет вводиться постепенно.

Жителей ДНР, ЛНР и российского Крыма биометрический контроль не коснется, если они имеют украинские паспорта, поскольку Украина считает их "своими гражданами". А вот для россиян, проживающих не в Крыму, въезд на Украину через Крым запрещен.

"Там проживают граждане Украины, на них это решение не распространяется. Паспорта России, выданные в Крыму, для нас вообще не документ, а если гражданин России въехал через паромную переправу и хочет попасть на "материковую Украину" через админграницу (госграница с Крымом, - прим.), он нарушил законодательство Украины, потому что заехал через закрытый пункт пропуска. Он не проедет, и мы ему, скорее всего, поставим запрет въезда на 3 года", - заявил в эфире канала "Эспрессо" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, соответствующий указ о биометрическом контроле на границе подписал 1 сентября украинский президент Петр Порошенко. В конце декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина введет визовый режим с Россией, если биометрического контроля будет мало.