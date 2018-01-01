После "Новогоднего огонька" Аллу Пугачеву обвинили в плагиате

Певицу Аллу Пугачеву, представившую премьеру песни на "Новогоднем огоньке", обвинили в плагиате. Ее новая песня "Я летала" похожа на композицию, исполненную Игорем Сарухановым, заявил писатель Александр Вулых.

Один из авторов слов песни на своей странице в Facebook заявил, что мелодия припева ему и композитору Саруханову показалась знакомой.

"Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад! Помнится, за неё мы тогда получили дипломы "Песни года". Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонёк", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат!", - написал Вулых.

Он добавил, что история пахнет "неприятным скандалом".