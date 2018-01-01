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31.12.2017
общество  |  комментариев: 2
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 33


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31.12.2017
культура ;
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Новости
01.01.2018 14:49 Мск (16:49 Екб)
общество | Центральный ФО
После "Новогоднего огонька" Аллу Пугачеву обвинили в плагиате
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Алла Пугачева (2017) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Певицу Аллу Пугачеву, представившую премьеру песни на "Новогоднем огоньке", обвинили в плагиате. Ее новая песня "Я летала" похожа на композицию, исполненную Игорем Сарухановым, заявил писатель Александр Вулых.

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Один из авторов слов песни на своей странице в Facebook заявил, что мелодия припева ему и композитору Саруханову показалась знакомой.

"Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню "Придуманная любовь", написанную более пятнадцати лет назад! Помнится, за неё мы тогда получили дипломы "Песни года". Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонёк", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат!", - написал Вулых.

Он добавил, что история пахнет "неприятным скандалом".



Развитие сюжета: Ранее 01.01.2018 20:04 Мск
"Я до сих пор в трансе нахожусь": Игорь Саруханов прокомментировал "плагиат" в песне Пугачевой

Другие новости по темам: Алла Пугачева, Новогодний огонек, Я летала, Саруханов, плагиат
01.01.2018 14:49 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:49 Екб


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После "Новогоднего огонька" Аллу Пугачеву обвинили в плагиате
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