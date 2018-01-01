Число жертв беспорядков в Иране увеличилось

Десять человек погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на антиправительственных акциях в двух городах на юго-западе Ирана. Протестующие требуют снижения цен на продукты и предметы первой необходимости.

AP сообщает, что в нескольких городах демонстранты поджигают автомобили и мотоциклы полиции, скандируя "смерть диктатору", имея в виду Верховного лидера страны Али Хаменеи, а также выкрикивают лозунги против президента Ирана Хасана Роухани., сообщает "Коммерсант".

В Тегеране и Абхаре протестующие начали срывать плакаты с Али Хаменеи. Al Arabia сообщает, что в ночь на 1 января толпа демонстрантов попыталась прорваться к резиденции духовного лидера.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Как сообщало Накануне.RU, официальные власти США поддержали демонстрантов.