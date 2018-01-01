"Яд в блестящей обёртке". В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и в Донбассе, заявил Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в ответ на новогоднее обращение главы Украины.

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Порошенко, напомним, назвал жителей Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска "братьями и сестрами" и заявил, что Украина является домом для жителей Донбасса.

"Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается "добрым словом" формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обёртке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество", - сказал RT депутат.

.По словам Бальбека, "с такими рулевыми никакой оптимизм не поможет": "Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо".