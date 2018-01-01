Владимир Путин пришел в эфир программы "Время"

Президент России Владимир Путин пришел в студию программы "Время", которая 1 января, отмечает 50 лет со дня первого выхода в эфир. Праздничный выпуск на Первом канале ведет журналист Кирилл Клейменов, сообщает РИА Новости.

"Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ", - отметил президент.

Также Владимир Путин рассказал о самых запомнившихся новостях полувековой давности: появлении сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, хоккейной серии 1972 г.

Первый выпуск информационной программы "Время" зрители увидели пятьдесят лет назад, 1 января 1968 г.