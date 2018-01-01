В Прикамье в новогоднюю ночь сгорела ферма монастыря

В новогоднюю ночь в Верещагинском районе Пермского края загорелась ферма Свято-Лазаревского женского монастыря в деревне Гарёвка.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, пожар начался в конюшне. Огонь охватил 300 "квадратов".

"Из здания был эвакуирован крупный рогатый скот - 18 коров, свиней - 79 голов (всего 97 голов)", - сообщили в МЧС.

Ликвидировано пламя было к 2 часам ночи. На месте пожара работали 6 ед.техники, 23 человека личного состава, два добровольца.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Проводится проверка. Пострадавших на пожаре нет.