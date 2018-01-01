Владимир Путин с 2018 года повысил зарплаты Чайке и Бастрыкину

Президент России Владимир Путин повысил с 1 января 2018 г. на 4% зарплаты председателю Следственного комитета РФ и генеральному прокурору России. Указ опубликован на официальном сервере правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU. Читайте также: С глаз долой. Минфин спрятал информацию о зарплатах министров Муниципальным чиновникам и депутатам в ХМАО поднимут зарплаты Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с повышение жалования Александра Бастрыкина и Юрия Чайки. Напомним, по данным декларационной кампании 2016 г. Юрий Чайка заработал 9,3 млн руб., годовой доход Бастрыкина - 7,9 млн руб.

01.01.2018 12:53 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU

14:53 Екб





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Владимир Путин с 2018 года повысил зарплаты Чайке и Бастрыкину