Болгария впервые возглавила совет Евросоюза и намерена поднять вопрос о снятии санкций с России

Беднейшая страна Евросоюза, Болгария, впервые стала председателем Совета ЕС. Болгария будет возглавлять совет ЕС до июля 2018 г.

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"В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и 1,5 тыс. встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ждем, что за эти шесть месяцев страну посетит около 25 тыс. гостей", - сообщила ТАСС министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляна Павлова.

По ее совам, Болгария намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций:

"Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включения в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного из приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему".