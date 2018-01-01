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от издателя  |  комментариев: 33


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Новости
01.01.2018 12:44 Мск (14:44 Екб)
политика | За рубежом
Болгария впервые возглавила совет Евросоюза и намерена поднять вопрос о снятии санкций с России
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(2016) | Фото:

Беднейшая страна Евросоюза, Болгария, впервые стала председателем Совета ЕС. Болгария будет возглавлять совет ЕС до июля 2018 г.

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"В рамках нашего председательства будет проведено 300 встреч в Болгарии и 1,5 тыс. встреч на высшем экспертом уровне в Страсбурге и Брюсселе. Мы ждем, что за эти шесть месяцев страну посетит около 25 тыс. гостей", - сообщила ТАСС министр болгарского председательства в Совете ЕС Лиляна Павлова.

По ее совам, Болгария намерена поставить вопрос и о снятии антироссийских санкций:

"Премьер-министр Бойко Борисов и болгарское правительство считают необходимым включения в повестку дня предстоящих дебатов вопроса о санкциях как одного из приоритетных. Этот вопрос будет обсуждаться в различных форматах, чтобы найти лучшее решение и разрешить проблему".

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01.01.2018 12:44 Мск | ЕС | информационная служба Накануне.RU
14:44 Екб


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Болгария впервые возглавила совет Евросоюза и намерена поднять вопрос о снятии санкций с России
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