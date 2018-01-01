На Украине снижена максимально допустимая скорость до 50 км/ч

На Украине 1 января вступили в силу изменения правил дорожного движения, согласно которым максимально допустимая скорость движения теперь составляет 50 км/ч, передает корреспондент Накануне.RU.

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч", - говорится в новых правилах.

При этом в ночное время (с 23.00 до 6.00) по-прежнему можно будет ездить со скоростью 60 км/ч. Допустимое превышение скорости - не более 5 км/ч. Ожидается, что эти меры снизят смертность на дорогах.

На трассах и магистралях местные власти имеет право устанавливать более высокую скорость.

Соответствующее постановление украинского правительства было принято 10 ноября, после аварии в Харькове, которая унесла жизни шестерых человек. Тогда автомобиль Lexus, который участвовал в гонке по ночному городу и за рулем которого была 20-летняя девушка, выбросило на огромной скорости на тротуар, что привело к гибели шести человек.