Спасатели подвели итоги новогодней ночи

В первые часы 2018 г. ни одной чрезвычайной ситуации и значимого происшествия не зафиксировано. Об этом представители чрезвычайных ведомств регионов доложили главе МЧС России Владимиру Пучкову на совещании в Национальном центре управления в кризисных сиутациях, передает корреспондент Накануне.RU.

Доклады об оперативной обстановке представили спасатели Дальнего Востока, Сибири, Урала, Приволжского, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Центрального федеральных округов, а также Москвы.

Заслушав доклады, министр напомнил, что органы управления и подразделения МЧС России с 25 декабря по 10 января переведены в режим повышенной готовности. Он попросил не расслабляться и отработать все праздничные и выходные дни на самом высоком уровне.

"Все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, обеспечением безопасности туристов, профилактической работой, ставим на жесткий контроль", - подчеркнул Владимир Пучков. Особое внимание он обратил на устойчивую работу социальной инфраструктуры и объектов ЖКХ.