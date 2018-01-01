Цены на билеты в плацкартные и общие вагоны в 2018 году не повысятся

Тарифы на билеты в поезда дальнего сообщения в плацкартных и общих вагонах в 2018 г. не будут повышены. Решение о нулевой ставке индексации ранее приняло правление ФАС. Одновременно Федеральная пассажирская компания откажется от индексации стоимости билетов в вагоны купе, СВ и "люкс".

По данным ТАСС, благодаря динамическому ценообразованию стоимости проезда в поездах дальнего следования (цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест).

Как сообщало Накануне.RU, ранее РЖД приостанавливало продажи билетов в плацкартные вагоны объясняя это отсутствием решения ФАС по индексации тарифов. Правительство отказалось повышать стоимость проездных документов.



