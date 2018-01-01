Власти США поддержали протестующих Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о поддержке властями США протестующих в Иране.

По ее словам, Штаты поддерживают "право иранского народа на мирное выражение своего мнения": "Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре".

Как сообщало Накануне.RU антиправительственные акции протеста, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой, начались в минувший четверг. Демонстрации проходили в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште.