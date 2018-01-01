Пять тысяч екатеринбуржцев встретили Новый год в центре города

Более пяти тысяч жителей Екатеринбурга встретили Новый год у главной елки в центре города - это максимальное количество людей, на которое рассчитана площадка. Ледовый городок на площади 1905 года работал всю ночь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Праздничная программа в городке началась в 23:30. За пять минут до боя курантов собравшиеся услышали и увидели на большом экране обращение президента России Владимира Путина, а затем отсчитали последние секунды уходящего года под бой городских часов. Шоу-программа в ледовом городке завершалась праздничным фейерверком.

В новогоднюю ночь главная праздничная площадка работала в круглосуточном режиме, поэтому горожане активно и весело провели время, принимая участие в хороводах, катаниях вместе с детьми на горках и аттракционах. Мероприятия состоялись без происшествий. За порядком и безопасностью в городке следят десятки полицейских.

Напомним, в этом году ледовый городок посвящен приближающемуся 295-летию Екатеринбурга. При этом фестиваль ледовых скульптур поддерживает тему чемпионата мира по футболу, а одна из ледовых скульптур посвящена заявке Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки "ЭКСПО-2025".

В центре городка установлена миниатюрная копия "Плотинки", по которой гуляют ледяные барышни и кавалеры. Дети могут скатиться с горки- "собора" высотой 11 метров или горки-"завода". Для придания уюта площадку украсили иллюминацией в виде старинных уличных фонарей. А в честь дня рождения Екатеринбурга в ледовом городке появился огромный многоярусный торт со свечами.

Он служит "помещением" для праздничной инсталляции, увидеть которую, заглянув внутрь, могут все желающие. Здесь расположились ледяные копии самых известных зданий Екатеринбурга — от усадьбы Харитонова-Расторгуева до небоскреба "Высоцкий".

Главная елка Екатеринбурга будет работать ежедневно до 21 января 2018 г.