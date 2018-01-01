В России увеличился МРОТ

В России повысился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2018 г. он составляет 9489 руб. - 85% от величины прожиточного минимума. Проект закона подписал президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

До 100% прожиточного минимума МРОТ повысится с 1 января 2019 г.