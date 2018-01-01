Пушков назвал цинизмом поздравление Порошенко жителей Донбассса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал цинизмом заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что Украина является домом для жителей Донбасса.

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"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал в Twitter Пушков.

Напомним, Порошенко в обращении к жителям Крыма и Донбасса заявил: "Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина".