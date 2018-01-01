Елка в Южно-Сахалинске загорелась из-за запуска петард

Елка на главной площади Южно-Сахалинска загорелась из-за запуска петард. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает корреспондент Накануне.RU

Возгорание елки произошло во время проведения общегородской праздничной программы.

По факту произошедшего, по поручению мэра города Сергея Надсадина, создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц. По предварительным данным во время происшествия никто не пострадал.

"Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард", - приводит сообщение администрации РИА Новости.