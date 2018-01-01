КНДР отправил свою сборную на Олимпийские игры

КНДР планирует отправить национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в новогоднем обращении заявил лидер страны Ким Чен Ын.

"Мы намереваемся отправить нашу команду", - отметил он. Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна, сообщает ТАСС.

Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхенчхане считает возможное положительное решение КНДР об участии ее спортсменов в предстоящих Играх "проявлением олимпийского духа", отмечают РИА Новости.