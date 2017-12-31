В Екатеринбурге собирали деньги на главного дворника города

Музыкант Владимир Шахрин провел рок-караоке в поддержку сбора денег для организации ставки главного дворника Екатеринбурга, на которую будет приглашен специалист по организованной борьбе с грязью из Минска - одного из самых чистых городов на Земле.

Участниками акции стали все посетители ледового городка на Площади 1905 года. Всего лишь за час организаторам фестиваля "Старый Новый Рок", музыкантам "Чайфа" Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову удалось собрать более 3,5 кг денежных средств. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе музыкального фестиваля.

"Мы только в начале пути, приятно, что нас поддержали горожане. Я горд тем, что родился в Екатеринбурге и не могу представить, что живу в другом городе. Верю, что в очень близком будущем мы будем гулять по чистому Екатеринбургу и никто уже не вспомнит, что его когда-то называли "Грязьбург", - заявил лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин.