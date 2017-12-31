МВД: Торговые центры Челябинска работают в штатном режиме

Силовики провели в торговых центрах Челябинска мероприятия, направленные на устранение негативных последствий, вызванных случаями телефонного хулиганства. Принимаются меры по недопущению повторных фактов в дальнейшем.

Торгово-развлекательные комплексы продолжают работу в штатном режиме, а в местах массового пребывания людей нарушений общественного порядка не допущено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время на въездах-выездах в областной центр, а также в крупных городах области, подразделениями ГИБДД усилен надзор за дорожным движением дополнительными нарядами дорожно-патрульной службы, которые в круглосуточном режиме осуществляют проверку транспорта.

Напомним, в преддверии новогодних праздников в городах Урала участились случаи "телефонного терроризма". Недавно Госдума ужесточила наказание за такие правонарушения.