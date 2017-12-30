Порошенко подписал бюджет Украины на следующий год - дефицитный

Президент Украины Петр Порошенко подписал утвержденный парламентом государственный бюджет страны на 2018 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает ТАСС.

В бюджете заложен рост валового внутреннего продукта на уровне 3%, дефицит - в пределах 2,4%, инфляция - в пределах 7%. Проект рассчитан исходя из среднегодового курса 29,3 гривны за доллар.

При этом на безопасность и оборону планируется направить сумму в 5% ВВП, или 164,9 млрд гривен (около $6,1 млрд). С 1 января 2018 года предусматривается увеличение минимальной зарплаты с 3,2 тыс. до 3 тыс. 723 гривен ($137,3), прожиточный минимум с 1 января составит 1,7 тыс. гривен ($62,7), с 1 июля - 1 тыс. 777 гривен ($65,55), а с 1 декабря - 1 тыс. 853 гривны ($68,35).

При этом часть депутатов Рады и местные эксперты раскритиковали бюджет на 2018 год, указав, что Киев потратит в будущем году рекордную сумму - 300 млрд гривен ($11,07 млрд) на обслуживание внешнего долга.