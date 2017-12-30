Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью ребенка в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования уголовного дела о гибели ребенка в Пермском крае. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Трагедия произошла с трехлетним мальчиком в одной из больниц в Пермском крае. Сообщается, что мать мальчика отправила его в семейную группу при центре помощи детям, так как временно не могла его обеспечивать. 6 декабря ребенок получил травму во время игры с другими детьми. Малыша доставили в больницу, где ему наложили гипс и отправили обратно в центр. Позже здоровье мальчика резко ухудшилось и он скончался спустя несколько дней в больнице.

Ранее в СМИ сообщалось, что ребенку своевременно не было диагностировано заболевание, которое, по предварительным данным, и привело к его смерти.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как уточнила официальный представитель ведомства, Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно проверить все обстоятельства и дать объективную правовую оценку действиям как медперсонала, так и региональным органам опеки. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль результаты расследования уголовного дела.