Жильцы дома в поселке Садовый, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

25 жителей пятиэтажки в поселке Садовом под Екатеринбургом, где 28 декабря произошел взрыв газа и пожар, накануне вечером вернулись в свои квартиры. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, после экспертизы конструкций дома, проведенной специалистами специализированной организации, было установлено, что опасности для населения ранее обнаруженные трещины не представляют. Электро и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, восстановлено силами управляющей компании. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению трещины.

Напомним, инцидент произошел в конце прошлой недели. В ликвидации последствий пожара и взрыва газа были задействованы 48 человек и 14 единиц техники. Участие в ликвидации принимали: МЧС, полиция, газовая служба, медики, энергетики и администрация района. Четырех жителей горящего дома пожарные спасали, вынося их на руках: три человека, люди с ограниченными возможностями, еще один человек - пострадавший хозяин горящей квартиры. По лестничным маршам были эвакуированы еще 40 человек, из них восемь детей.

Погибших нет, пострадал один человек - хозяин квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога или иным общеопасным способом".