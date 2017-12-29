Путин подписал закон о списании долгов физлиц и ИП по налогам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий физлиц от выплат долгов по налогам, которые образовались до 1 января 2015 года. Кроме того, закон списывает недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей, скопившимся на ту же дату. Документ опубликован на сайте Кремля.

Безнадежными к взысканию и подлежащими списанию признаны недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу.

В отношении индивидуальных предпринимателей эта мера затрагивает образовавшиеся к 1 января 2015 года недоимки по пени, штрафам и налогам, за исключением налога на добычу полезных ископаемых и акцизов, связанных с перемещением товаров через границу.

Кроме того, списанию подлежит недоимка по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января текущего года, задолженность по названным пеням и штрафам, которые числятся за предпринимателями, адвокатами и частными нотариусами, а также другими лицами, занимающимися частной практикой в соответствии с законодательством.

Кроме того, закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток.