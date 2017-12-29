Екатеринбург и Свердловская область встретят Новый год в смоге

Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области с вечера пятницы, 29 декабря, который продержится до 2 января. Таким образом, Новый год Екатеринбург и область встретит в дымке.

"С 20 часов 29 декабря 2017 года до 20 часов 2 января 2018 года на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", – говорится на сайте Уралгидромета.

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Оно продлится до вечера вторника.

Ранее неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности были объявлены в Челябинске.