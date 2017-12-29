Путин поздравил свердловчан с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех жителей Среднего Урала с наступающими Новым годом и Рождеством, рассказали Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему", – говорится в поздравлении главы государства.

Поздравительную телеграмму в адрес губернатора и свердловчан направил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. "Какие бы личные планы ни строил каждый – всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России", – сказал российский премьер.

С наступающими праздниками уральцев поздравила также председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. "Пусть наступающий год осуществит самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых и счастливых дней", – сказала спикер верхней палаты российского парламента.