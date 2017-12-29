В Кремле назвали главные удачи и разочарования 2017 года

В Кремле не стали составлять список достижений и неудач уходящего 2017-го года. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным разочарованием этого года ситуацию в отношениях с США и состояние минских договоренностей, передает Лента.Ру.

Что касается главных достижений, то тут представитель Кремля перечислил несколько сфер: "это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это и инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере. Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная".