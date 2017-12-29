Стало известно, как Владимир Путин будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как глава государства будет отмечать Новый год. По его словам, Владимир Путин традиционно встретит Новый 2018 год в кругу родных, близких и друзей.

Для Путина Новый год - это семейный праздник, за исключением "случаев, когда это не связано с работой непосредственной".

В последний рабочий день года, 29 декабря, президент будет работать до семи часов вечера. Пресс-служба главы государства работает круглосуточно, рассказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь, Путин до шести-семи часов будет проводить внутренние совещания. "Где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать", — говорит Песков.