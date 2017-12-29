В Москве готовятся открыть станцию метро "Ховрино"

В Москве в Новый год откроется станция метро "Ховрино" Замоскворецкой линии. В пресс-службе столичной мэрии не назвали конкретный день открытия, обозначив лишь, что это произойдет "через несколько дней". Сейчас на станции завершаются пусконаладочные работы, тестирование систем вентиляции и водоотведения, настройка устройств пассажирской автоматики.

"Ховрино" станет конечной станцией Замоскворецкой линии. Благодаря ей 80% жителей одноименного района смогут пешком добираться до метро. Позднее станцию включат в состав транспортно-пересадочного узла, куда переправят большую часть автобусов из Подмосковья. Это поможет разгрузить "Речной вокзал" в 2,5 раза.

Станция с двумя подземными вестибюлями откроется с западной стороны улицы Дыбенко на месте пересечения с Зеленоградской улицей.