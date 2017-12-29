"Екатеринбург-Арена" успешно прошла "приемку" в Ростехнадзоре

Генеральный подрядчик проекта по реконструкции стадиона в Екатеринбурге – компания "Синара-Девелопмент" (входит в Группу Синара) - завершила основные строительно-монтажные работы. 29 декабря объект получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации от Ростехнадзора.

Напомним, вместимость нового стадиона составляет 35 тыс. зрительских мест. При реализации проекта использовались современные инженерные решения и технологии. Уникальной особенностью проекта стало сохранение объектов культурного наследия. В ходе реконструкции восстановлено более 4000 тыс. кв. м исторических стен, воссозданы архитектурные элементы 50-ых гг ХХ века: барельефы, скульптуры, лепной декор.

Спортивный комплекс оборудован надежной системой безопасности и видеонаблюдения. Также на территории установлена современная навигационная система, созданная с учетом универсальных международных обозначений. Внутренние помещения готовы к встрече зрителей и футболистов. Для спортсменов построены вместительные и функциональные раздевалки, оборудованные всем необходимым. На трибунах установлены кресла различных категорий, в том числе для размещения маломобильных граждан, а также сиденья усиленной конструкции, выдерживающие нагрузку свыше 120 кг. Для комфорта зрителей функционируют 26 лифтов с высокой грузоподъемностью. Обустроены скай-боксы и vip-трибуны. Для представителей прессы оборудован комментаторский блок, пресс-центр и рабочие помещения. Полностью благоустроена прилегающая территория. Пространство вокруг "Екатеринбург-Арены" станет полноценной спортивно-рекреационной зоной для горожан и гостей.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что к Кубку Конфедерации FIFA 2017 года и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года в 11 городах-организаторах шло строительство и реконструкция стадионов. Екатеринбург стал первым из городов, не принимавших КК, кто завершил основные строительно-монтажные работы, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Мы снова первые – и это прекрасный подарок не только для Екатеринбурга и Свердловской области, но и всей страны! Наша "Екатеринбург Арена" – стала первым стадионом в городах, не принимавших Кубок Конфедераций FIFA, который получил заключение о соответствии требованиям госконтракта. Президент Владимир Путин нацелил нас на то, что Чемпионат мира в России должен пройти на самом высоком организационном уровне. Реализация планов подготовки к мундиалю точно в срок дает уверенность в том, что нашим гостям – поклонникам футбола из разных уголков России и мира – будет здесь комфортно, что их ждут только положительные эмоции. Хотел бы поблагодарить Группу Синара и лично Дмитрия Александровича Пумпянского, строителей, инженеров, архитекторов, всех причастных к этому большому делу за ту колоссальную работу, которую они проделали. Уверен, наш стадион послужит многим поколениям уральцев, а чемпионат запомнится всем как один из самых лучших в истории", – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

"Реконструкция стадиона - почетная и очень ответственная задача. Работы выполнены в строгом соответствии с проектом и установленными сроками в рамках государственного контракта. Важно было учесть каждую деталь, чтобы "Екатеринбург Арена" сохранила свою аутентичность, и вместе с тем отвечала международным стандартам. Теперь можно с гордостью и уверенностью сказать, что нам удалось оправдать возложенные на компанию обязательства", - рассказал генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Реконструкция стадиона проведена в рекордно короткие сроки за 2,4 года. В разное время на стройплощадке над проектом работали от 500 до 1500 человек. При возведении стадиона использовалось 90% отечественных стройматериалов.