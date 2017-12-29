Свердловские полицейские рассказали, как будут охранять порядок в новогодние праздники

В пятницу, 29 декабря, в Главном управлении МВД России по Свердловской области в режиме видеоселектора под председательством врио начальника генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина состоялось заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы готовности гарнизонаполиции к обеспечению общественного порядка и безопасности в период предстоящих новогодних и рождественских праздников. В совещании приняли участие руководители структурных подразделений главка и всех территориальных ОВД, а также заместитель регионального Министра общественной безопасности Александр Клешнин, рассказал Накануне.RU официальный представитель областного полицейского главка, полковник Валерий Горелых.

О состоянии дел по рассматриваемой теме с докладом выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка полковник Эдуард Бородин. Затем, генерал Кривегин заслушал отчетыглав районных ОВД об обстановке на подведомственной территории, спросил, какие нерешенные проблемы имеются и нужна ли помощь. На местах заверили, что готовы к мероприятиям с массовым пребыванием людей, налажено взаимодействие с представителями органов местной власти и других силовых ведомств.

Фото: В.Н. Горелых

"На протяжении всех новогодних каникул свердловский гарнизон полиции совместно с коллегами из Росгвардии и иными заинтересованными службами будет работать в режиме повышенной оперативной готовности. За каждым ледовым городком, их всего 104, и религиозным объектом, их в области 339,закреплены ответственные лица. Планируется применение летательного аппарата "Око-1" для контроля за обстановкой с высоты птичьего полета. В поддержании правопорядка в целом по области примут участие около 9000 сотрудников органов внутренних дел и более 2000 представителей общественных формирований и частных охранных организаций. На случай осложнения оперативной обстановки имеется резерв сил и средств", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В этот период в Главном управлении МВД России по Свердловской области будет действовать специально созданная рабочая группа, задача которой – координация усилий сотрудников органов внутренних дел, задействованных в осуществлении охраны общественного порядка, анализ складывающейся ситуации и своевременное реагирование на нее.

Все это делается для того, чтобы жители и гости региона смогли без проблем и тревог встретить любимые праздники.

"Учитывая случившееся на днях ЧП в Санкт-Петербурге, а также то, что произошло вчера в поселке Садовый, сложно, а точнее невозможно, быть равнодушным к горю пострадавших людей, а, соответственно, не призвать земляков к бдительности и осторожности в повседневной жизни. Это касается и чрезмерного употребления спиртных напитков, особенно всевозможных суррогатов, дабы не повторилась трагедия, как в Иркутской области и не множились случаи бытовых убийств, а также необдуманного использования пиротехнических изделий, от чего каждый год в разных регионах фиксируются случаи увечий людей. В современных условиях недопустимо проходить мимо каких-либо подозрительных фактов и явлений, умалчивать их и не информировать полицию. Беда неминуема, если жить по старинному принципу: "Моя хата с краю, ничего не знаю!", - отметил полковник Горелых.

По его данным, в ГУ МВД России по Свердловской области функционирует круглосуточный "телефон доверия" для граждан. Позвонив по номеру +7(343)358-71-61 и сообщив важную информацию, которая, возможно, поможет предотвратить преступление или наоборот раскрыть ранее совершенное, можно быть уверенным, что человек сделал доброе дело. В 21 веке, зная, что творится в мире, глупо расценивать помощь силовикам, как нечто неординарное.