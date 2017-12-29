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В екатеринбургской высотке сгорел лифт – ночью пришлось эвакуировать жильцов
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лифт сгорел (2017) | Фото:СОВА

В Екатеринбурге в одном из жилых домов по улице Аптекарской ночью сгорел лифт. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать жителей подъезда.

Как сообщает "СОВА", сообщение о ЧП поступило около трех ночи. Площадь возгорания составила всего три квадратных метров, но поскольку горела лифтовая кабина между первым и вторым этажами в 12-этажном доме были эвакуированы 24 человека, в том числе трое детей.

В тушении пожара было задействовано восемь единиц техники и 25 человек личного состава. В частности, звено газодымозащитной службы спасло шесть человек: пожарные, надев на них маску дыхательного аппарата, вывели на улицу. В 03:05 огонь локализован, в 03:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:13.

лифт сгорел|Фото:СОВА

лифт сгорел|Фото:СОВА

лифт сгорел|Фото:СОВА

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29.12.2017 08:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб


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В екатеринбургской высотке сгорел лифт – ночью пришлось эвакуировать жильцов
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