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28.12.2017
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Новости
29.12.2017 06:10 Мск (08:10 Екб)
общество | В России
Черный список "Аэрофлота" насчитывает более 10 тысяч пассажиров
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(2005) | Фото: www.vexillography.narod.ru

Авиакомпания "Аэрофлот" включила в свой чёрный список порядка 10 тысяч человек за последние 7-8 лет, сообщил её глава Виталий Савельев.

"У нас сегодня 3,5 тысячи человек, кто совершил проступки на борту, мы ведём эту хронологию, и 6 тысяч 700 человек, которых не допустили до полета", — передаёт ТАСС его слова, сказанные в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, связанные с авиадебоширами. Согласно этим поправкам, перевозчик или продавец авиабилетов сможет отказать пассажиру, находящемуся в чёрном списке за дебош на борту воздушного лайнера, в праве поездки и покупке билета.

ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум, выставка, Аэрофлот(2017)|Фото: Накануне.RU

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29.12.2017 06:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
08:10 Екб


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Черный список "Аэрофлота" насчитывает более 10 тысяч пассажиров
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