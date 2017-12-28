ООО "Челябинский опытный механический завод" могут признать банкротом. Соответствующее заявление в Арбитражный суд области подала ИФНС России по Тракторозаводскому району Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание назначено на 24 января.

Истец просит ввести в отношении завода процедуру наблюдения и назначить временного управляющего. Суд просят включить во вторую очередь реестра требований кредиторов должника задолженность в размере 5,26 млн рублей страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, а в третью очередь реестра - 5,77 млн рублей задолженности по налогам и сборам и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

"Уполномоченным органом указано на то, что должником не исполнило обязанность по уплате обязательных платежей в сумме 11 046 134 руб. 92 коп. в течение более чем трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены", - говорится в заявлении.