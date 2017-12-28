В Кремле ответили Порошенко: Осужденные в РФ украинцы не подлежат обмену по минским соглашениям

В Кремле ответили президенту Украины Петру Порошенко, который сравнил находящихся в российских тюрьмах украинцев с "пленными". Осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"Безусловно, они [осужденные в России украинцы] не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству", - сказал Песков.

Он добавил, что в любом случае подобные вопросы "решаются на высшем уровне", "все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", передает РИА Новости.

Напомним, накануне в Донбассе состоялся крупнейший с начала войны обмен пленными, на котором Украина нарушила предварительные договоренности.

Ранее украинский лидер заявил, что в ходе обмена пленными в Донбассе Киев не отдал "ни одного русского" - их будут менять только на украинцев, которые находятся в российских тюрьмах, заявлял политик.