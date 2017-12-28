Суд прекратил уголовное дело в отношении директора челябинского аэропорта

Суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора АО "Челябинское авиапредприятие Юрия Конькова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Металлургического райсуда.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье "самоуправство". Коньков самовольно в коммерческих целях сдал в аренду секцию №1 в складе транспортного оборудования, имеющего целевое назначение объекта гражданской обороны. В результате государству был нанесен ущерб в размере 1,6 млн рублей.

Ходатайство о прекращении уголовного дела заявила защита Конькова, гособвинитель согласился. Суд ходатайство удовлетворил, уголовное дело прекратил и назначил судебный штраф в размере 70 тыс. рублей.

Добавим, что ущерб возмещен в полном объёме.