Минкультуры выделило 60 миллионов рублей на съемки фильма о Зое Космодемьянской

Министерство культуры России выделило 60 млн руб. на съемки фильма о Зое Космодемьянской. Киностудия им. Горького выиграла субсидию на производство художественного фильма "Страсти по Зое", передает "Интерфакс".

Картина снимается при поддержке Российского военно-исторического общества – в РВИО признали проект "национальным фильмом социально-значимой тематики".

Сценарий на основе исторических документов и свидетельств выживших участников событий написала Елизавета Трусевич. Режиссёр кинокартины - Егор Кончаловский. Кастинг и непосредственно съемки начнутся в 2018 г.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце ноября 2017 г. РВИО объявило сбор средств на съемки фильма. "Внести свой вклад в увековечивание памяти о подвиге Зои Космодемьянской может каждый желающий на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.РФ", - сообщили в обществе.

До этого под эгидой РВИО прошла интернет-акция памяти #ЗояГерой, которую подхватили дети и взрослые по всей России. Участники акции разместили фото с портретом Зои Космодемьянской, информацией о ее подвиге и хэштегом #ЗояГерой в социальных сетях.