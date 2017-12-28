Прокурор Екатеринбурга встретилась с сотрудниками Завода радиоаппаратуры, не получавшими зарплату с апреля этого года

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова встретилась с сотрудниками Завода радиоаппаратуры и потребовала от руководителя предприятия принять все меры к погашению задолженности по выплате заработной платы. Работники завода не получали зарплату с апреля этого года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в рамках начатой проверки установлено, что у Завода радиоаппаратуры имелась задолженность в сумме 16,5 млн перед 244 работниками. Ранее прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга внесла руководителю предприятия представления об устранении нарушений закона, а в отношении директора и главного бухгалтера возбудила дела об административном правонарушении по статье "Невыплата заработной платы". В интересах всех работников прокуратура направила заявления о выдаче судебных приказов.

В свою очередь, прокуратура Екатеринбурга провела оперативные совещания по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы, на которых был приглашен руководитель предприятия. Также был истребован график погашения задолженности.

Как уточнили в ведомстве, в результате принятых мер удалось добиться частичного погашения задолженности по выплате зарплаты перед работниками. В течение декабря была выплачена заработная плата в сумме 8,6 млн руб., оставшаяся часть задолженности составляет более 6,3 млн руб. за октябрь и ноябрь перед 225 работниками.

Ситуация остается на контроле прокуратуры города.