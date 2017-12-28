В Горноуральском городском округе избран глава

Главой Горноуральского городского округа избран депутат окружной думы Дмитрий Летников.

Как передает корреспондент Накануне.RU, решение было принято на заседании думы путем тайного голосования.

Отметим, что дата инаугурации пока не уточняется.

Напомним, ранее вероятным преемником действующего главы Николая Кулиша называли начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Нижнего Тагила Егора Копысова.

Добавим, что всего в выборах главы участвовало семь кандидатов. Николай Кулиш участие в выборах не принимал.