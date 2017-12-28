С 1 января 2018 года в Тюменской области вырастет минимальная зарплата

С 1 января 2018 года в Тюменской области повышается минимальная заработная плата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.

Для работников бюджетных, казенных, автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской областью или муниципальными образованиями Тюменской области минимальная зарплата составит 9 тыс. 530 руб. Для работников внебюджетного сектора экономики – 11 тыс. 212 руб.

Дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области было подписано 21 декабря правительством Тюменской области, "Тюменским областным советом профессиональных союзов" и союзом "Регионального объединения работодателей Тюменской области".