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Жительницу Ленинского района Перми поздравили с 90-летием
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Анна Кожевникова, ветеран труда,общественный деятель Перми (2017) | Фото: администрация Перми

Жительница Ленинского района Перми, ветеран труда, активный общественный деятель Анна Кожевникова отмечает 90-летний юбилей. Поздравить именинницу в общественный центр "Энергия" приехали многочисленные друзья, коллеги, глава администрации Ленинского района Александр Козенков и представители партии "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

"90-летний юбилей – очень важное и значимое событие. Желаем Анне Семеновне, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства", - отметил Александр Козенков.

С 1947 года Анна Кожевникова работала в Пермской области. Ее трудовой стаж – более 50 лет. Она была преподавателем Областной сельскохозяйственной школы, завучем Пермского культурно-просветительного училища, заведующей учебным отделом Института культуры, референтом Областной организации общества "Знание" и инструктором Пермского горкома КПСС. С 1975 года, с момента образования Добровольного общества книголюбов, была избрана ответственным секретарем, а в 1980 году – председателем общества "Знание". С 1994 года Анна Кожевникова была председателем первичной организации микрорайона "Коммунистический".

Анна Кожевникова, ветеран труда,общественный деятель Перми(2017)|Фото: администрация Перми

Анна Кожевникова является членом Президиума совета ветеранов Ленинского района. Она энергичный, умелый организатор, объединивший вокруг себя более двух тысяч ветеранов. Каждого знает по имени, помнит, какие у них заслуги. За время пребывания на должности председателя проявила себя грамотным, принципиальным руководителем. Сумела сплотить вокруг себя актив из 17 человек – это старшие по дому и подъезду.

Ветераны микрорайона под руководством Анны Кожевниковой принимают участие во всех мероприятиях Ленинского района. В Совете ветеранов на Президиуме она всегда принципиальна и требовательна по всем вопросам, отстаивает свою точку зрения. Ни один ветеран не остается без ее внимания.

Анна Кожевникова была отмечена почетной грамотой Президиума совета всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, благодарственными письмами администрации Ленинского района, благодарственным письмом местного отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". Она имеет такие награды, как звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", медаль "Ветеран труда", медаль "Ветеран Великой Отечественной войны", медаль "За Победу над Германией", медаль "За Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", грамота Министерства культуры РСФСР и Центрального комитета Профсоюза работников культуры.

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28.12.2017 12:03 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:03 Екб


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Жительницу Ленинского района Перми поздравили с 90-летием
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