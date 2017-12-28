Свердловская полиция будет сотрудничать с комитетом профсоюзов: подписано соглашение

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин в ходе рабочей встречи с председателем регионального комитета профсоюза работников Государственных учреждений Станиславом Тулуманом подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

По его словам, соглашение заключено в интересах гражданских служащих, работников Главного управления и территориальных органов МВД, оно вступило в силу с момента подписания. Документ включает в себя обязательства сторон по таким вопросам, как занятость работников, режим труда и отдыха, регулирование оплаты и охраны деятельности, обеспечение прав и гарантий профсоюза. Все, кто входит в общественную организацию, имеют возможность приобретения путевок в санатории с 20% скидкой на каждого члена семьи, а также право на получение материальной помощи, например, при рождении ребенка или в случае гибели имущества от стихийных бедствий.

Профсоюз может предлагать улучшение условий труда и быта, оказывать бесплатную правовую помощь по вопросам трудового законодательства, финансовую поддержку отдельным работникам в чрезвычайных ситуациях, а также принимать меры по защите интересов своих подопечных. Кроме того, приоритетным направлением совместной деятельности является молодежная политика. Для этого в рамках договора обеспечивается правовая и социальная защита работающих молодых специалистов, а также развивается рационализаторская, творческая и деловая активность молодых специалистов.

"После подписания договора Михаил Бородин и Станислав Тулуман в дружественной обстановке обсудили совместную работу по укреплению продуктивного сотрудничества. Партнеры поздравили друг друга с состоявшимся событием, а также подчеркнули, что основная задача содружества заключается в заботе о людях", - отметил полковник Горелых.