В Екатеринбурге изменится график работы городских автобусов

В дни празднования Нового 2018 года изменится график работы автобусов городских маршрутов, сообщили Накануне.RU в ЕМУП МОАП.

В Екатеринбурге 31 декабря транспорт будет работать до 23.00 вечера, а 1 января начнет работу в 07.30 утра. Со 2 по 8 января автобусы будут работать в режиме выходного дня.

- маршрут № 5 "Восточная" — 21.15, "п. Калиновский" — 21.46;

- маршрут № 9 "Южная" — 21.10, "п. Шабровский" — 22.03, "ОПХ" — 22.00;

- маршрут № 10 "Восточная" — 20.55, "п. Изоплит" — 21.28;

- маршрут № 11 "Южная" — 21.55, "Горный Щит" — 22.37,

- маршрут № 17 "Южная" — 22.20, "Опытный завод" — 19.30, "п. Рудный" — 22.50;

- маршрут № 56 "УЗТМ" — 21.29, "Центр Культуры" — 21.59, "ст. Березит" — 18:45;

Работа маршрутов с 1 января:

- маршрут № 5 "Восточная" — 10.30, "п. Калиновский" — 11.10;

- маршрут № 9 "Южная" — 07.55, "п. Шабровский" — 07.51; "ОПХ" — 07.48;

- маршрут № 10 "Восточная" — 11.50, "п. Изоплит" — 12.35;

- маршрут № 11 "Южная" — 07.21, "Горный Щит" — 07.46,

- маршрут № 17 "Южная" — 07.10, "п. Рудный" — 07.50, "Опытный завод" — 07.43;

- маршрут № 56 "УЗТМ" — 08.35, "Центр Культуры" — 07.35, "ст. Березит" — 10:40;

- маршрут № 85 "Радиоколледж" — 08.00, "п. Медный" — 08.55;

- маршрут № 95 "Радиоколледж" — 10.20, "оз. Чусовское" — 11.20.