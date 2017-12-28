"Поживем - увидим", - Александр Якоб о своем будущем на посту главы администрации Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб не стал однозначно отвечать на вопрос, планирует ли продолжить работу на своем посту после выборов в гордуму в сентябре следующего года. Речь об этом зашла сегодня на итоговой пресс-конференции сити-менеджера, передает корреспондент Накануне.RU.

"Поживем - увидим, еще девять месяцев впереди. Затем, конечно, нужно будет задуматься и решить", - ответил он на вопрос о своем будущем.

Напомним, глава администрации города назначается на контрактной основе по результатам конкурса и занимается ведением городского хозяйства. Кандидатуру сити-менеджера согласовывают депутаты городской думы.

Добавим, что в последнее время активно муссируется слух о том, что Александр Якоб не будет претендовать на пост главы администрации после выборов депутатов гордумы Екатеринбурга в следующем году. Преемником же якобы станет его заместитель Алексей Кожемяко.